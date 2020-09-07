2 milyon 882 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan ‘Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon' tesisinde bertaraf ediyor. 2017 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf tesisi bugüne kadar Muğla'nın 13 ilçesinde 527 noktadan topladığı 2 Milyon 882 Bin 370 Kg tıbbi atığı bertaraf etti.

Büyükşehir Tıbbi Atık tesisi 527 noktadan tıbbi atık alıyor

Muğla'nın 13 ilçesi 527 noktasından modern taşıma yöntemleri ile her ay yaklaşık 95 bin kg tıbbi atık toplanıyor ve tesiste basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Menteşe Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf ediliyor.

Kurulduğu 2017 yılından beri 2 Milyon 882 bin 370 kg tıbbi atığı bertaraf eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf tesisinde 2020 Ocak-Ağustos ayı içerisinde de 641 bin 374 kg tıbbi atık bertaraf edildi. Özellikle pandemi döneminde tedbirlerini, iş sağlığı güvenliğini arttıran ekipler sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkları alarak tesise ulaştırıyor.