2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi

Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçuna yönelik yapılan saha ve sistem çalışmaları neticesinde ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi alınan şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet tabanca, 277 adet mermi, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan yapılacak işlemlerin ardından dosyası adli makamlara gönderilecektir.