20 bin can dostu şifa buldu

Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan ve içerisinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parklarının bulunduğu Geçici Hayvan Bakımevinde, aralarında hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyacı karşılanıyor.

Büyükşehir, 20 bin hayvanın hayatına dokundu

Sokak hayvanları için sıcak bir yuva olan Geçici Hayvan Bakımevi'nde, sokak hayvanlarının korunup sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi uzman veteriner hekimleri şefkat eli uzatıyor. Bakımevinde tedaviye ihtiyaç duyulan hayvanlara aşı, ilk müdahale ve cerrahi işlemler yapılıyor. Bu kapsamda yardıma ve bakıma muhtaç hayvanlara kucak açan Geçici Hayvan Bakımevinde, kurulduğu 2018 yılından bu yana 4 Bin 521 hayvana kısırlaştırma ve cerrahi operasyon işlemi, 5 Binin üzerindeki hayvana ise aşı işlemi uygulandı. Tedavi edilen hayvan sayısının 10 binin üzerine çıktığı Geçici Hayvan Bakımevi, bugüne kadar 20 Bin Hayvana şifa oldu.

Köpeğe deri nakli uygulandı

Uzman veteriner hekimleri ile 13 ilçenin taleplerine cevap vermeye çalışan Geçici Hayvan Bakımevi'nde oto transplantasyon (kendi derisinden kendisine deri nakli) işlemi gerçekleştirildi. Marmarisli hayvan severler tarafından Geçici Hayvan Bakımevine ulaştırılan, geçirdiği bir kaza sonucu ön sağ ayağının ön kısmındaki deri ile beraber ağır doku kaybına uğramış ve hayati tehlikesi bulunan 4 aylık dişi yavru sokak köpeğine oto transplantasyon işlemi uygulandı. Uzman veteriner hekimler tarafından ağır yaralanmış olan köpeğin sırtındaki deri dokusundan bir parça alınarak, çok fazla doku kaybı uğramış ön bacağa yerleştirildi. Operasyonun ardından bir süre yoğun bakımda tutulan köpek sağlığına kavuştu.