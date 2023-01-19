200 bin liraya satıldı, 933,5 kilo karkas et çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde et entegre tesisine 200 bin TL'ye satılan 4 yaşındaki Holstein ırkı danadan, 933,5 kilogram karkas et çıktı.

Seydikemer'de hayvancılığın gelişmesi için emek sarf eden besiciler, emeklerinin karşılığını aldı. Seydikemer'in Bağlıağaç Mahallesi'ndeki aile işletmesinde bin bir emek ve zahmetle danayı yetiştiren Bağlığaç Muhtarı Yücel Özdemir ve ailesi, Türkiye rekoru kırdıklarını iddia etti.

Canlı ağırlığı 1 buçuk tona yaklaşan Holstein ırkı dana, Fethiye'deki Et Entegre Tesisine getirildiği araçtan güçlükle indirilebildi. Burada kesilen hayvanın karkası, rekor kırıp kırmadığının ortaya çıkacağı tartı bölümüne getirildi. Tartıdaki 933,5 kilogram rakama bakan besici Özdemir, büyük mutluluk yaşadı.

Besici Yücel Özdemir, "Atalarımızdan beri işlettiğimiz işletmemizde hayvanımızı 4 yıldan beri besleyerek bu hale getirdik. Hayvanımız buzağı büyütme yemiyle beslemeye başladık. Besi geliştirme yemiyle devam ettik. En son besi bitirme dediğimiz besi yemini kullanarak bu hale geldik. Yedirdiğimiz yeme güveniyoruz. 2019 yılında başka bir hayvanımız vardı. Onu 689 kilo olarak kestirdik. Türkiye rekorunun 929 kilo olduğunu izledik. Oğlum '2021 yılının Kurban Bayramı'nda bu hayvanı kesime göndermeyelim, besleyelim' dedi. İlk fikir oğlum Eren'den doğdu. Biz de araştırdık ve Türkiye'de bu rekorun tescilli olarak 929 karkas kilo olduğunu öğrendik. Tamamen doğal olarak hayvanımızı yetiştirdik. Seydikemer Tarım İlçe Müdürlüğümüz ekipleri her zaman kontrolleri yaptılar. Hayvanı 200 bin TL'ye sattım” diye konuştu.