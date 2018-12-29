2018 yılının son muhtarlar toplantısı yapıldı

MUĞLA (İHA) Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen muhtarlar buluşmasının 2018 yılı son toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Yarımadası'nda görev yapan mahalle muhtarları ile Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri katıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda 2018 yılında sunulan hizmetler değerlendirilerek bölgelerdeki çalışmalar ile ilgili pek çok konu gündeme getirildi, fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, göstermiş oldukları destek ve çeşitli yardımlardan ötürü Bodrum Belediyesi personeline ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon toplantıda yaptığı konuşmada, “2019 yılında da bu birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını temenni ederek hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum” dedi.