2019'u ‘mavi vatan'da karşıladılar

Bölgede sismik tarama yapan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'nin güvenliğini sağlayan TCG Kemalreis Fırkateyn personeli, ailelerinden uzakta olsa da ülke güvenliğinin huzuru ve mutluluğu içinde olduklarını belirttiler.

Doğu Akdeniz'de ‘Akdeniz Kalkanı Harekatı' görevini yürüten TCG Kemalreis fırkateyni personeli gözü 7/24 sismik araştırma gemisinin üzerinde uluslararası sularda seyrediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 170 personelin görev yaptığı, 118 metre uzunluğundaki TCG Kemalreis fırkateyni personeli 31 Aralık 2018'i 1 Ocak 2019'a bağlayan gece saat 00.00'ı gösterdiğinde gemi komutanı Deniz Yarbay Mehmet Özgür Özömek gemi personelinin yeni yılını kutladı.

Özömek, personeline yaptığı konuşmada, “Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizin korunması kapsamında icra ettiğimiz Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bugün burada mavi vatanda ailelerimizden ve sevdiklerimizden ayrı görevimizin başında yeni bir yıla daha girmiş bulunuyoruz. Ben bu kapsamda tüm personelimin, şahıslarınızda ailelerinizin yeni yılını kutluyor, 2019 yılının başta bize ve tüm sevdiklerimize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” diyerek TCG Kemalreis Fırkateyninin yeni yılını kutladı. Daha sonra gemi harekat merkezine geçen komutan Özömek, seyir nedeniyle görevi başında bulunan personeli için de anons sistemiyle seslenerek yeni yıllarını tebrik etti.

Gemide görevi başında olan mavi suların kahramanları yeni bir yıla görev başında girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ailelerinin ve sevdiklerinin yeni yıllarını İHA aracılığı ile kutladı.