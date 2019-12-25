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2019'un son ‘Dumansız hava sahası' denetimi

Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi hakkında kanun kapsamında Muğla genelinde devam eden denetimler kapsamında 2019 yılının son ‘Dumansız hava sahası’ denetimi vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu başkanlığında yapıldı.

Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi hakkında kanun kapsamında Muğla genelinde devam eden denetimler kapsamında 2019 yılının son ‘Dumansız hava sahası' denetimi vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu başkanlığında yapıldı.


Sigara içmeyen vatandaşların pasif etkilenmesini önlemek amacıyla kapalı mekanlarda gerçekleştirilen ‘Dumansız hava sahası' denetimleri kapsamında ilçeler arasında çapraz denetimler de yapılıyor.


Muğla genelinde yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında Sağlık bakanlığı 184 numaralı ihbar hattına da yapılan ihbarlar sonrası ekipler ihbarın yapıldığı alanda denetimlerini sürdürüyor. Muğla Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, ‘Dumansız hava sahası' denetiminde işletme sahiplerini de uyarırken, “Sigara içmeyen vatandaşlarımızın pasif etkilenmesini önlemek devletimizin görevi. Bu kapsamda yıl içinde Muğla genelinde çok sayıda dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirdik. Sağlıklı bir toplumun yetişmesi için tütün ve tütün mamullerinin kullanımını en aza indirmek zorundayız. Bu denetimlerde gördük ki, Türkiye'de sigara kullanım oranı her geçen yıl düşüyor” dedi.

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