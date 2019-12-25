2020 Bodrum'un yılı olacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Rusya'da gerçekleştirdiği temaslar ile BESİAD'nin 20 kişilik bir heyet ile Montenegro'ya yaptığı ziyaretler düzenlenen bir basın toplantısı ile değerlendirildi. Rusya'da çok verimli temaslarda bulunduğunu belirten Başkan Aras, “Bodrum'daki bütün inisiyatiflerle birlikte hareket etmeye devam edersek yaşanacak değişimi herkes görecek.” dedi.

Bodrum Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Başkan Ahmet Aras'ın yanı sıra Bodrum Sanayici ve İş adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Engin Kaplan, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, BESİAD üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Rusya'daki temaslarını anlatarak toplantıyı açan Başkan Ahmet Aras, kısa sürede bölgenin etkili isimleri ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Moskova'da, Rus-Türk İşadamları Birliği, Moskova Ticaret Baş Müşaviri, Rusya parlamentosu DUMA Dış İlişkiler Komitesi, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Danışmanı, THY Moskova Direktörü, Moskova Büyükelçisi,Rusya Golf Federasyonu yetkilileri ve büyük acentaların temsilcileri ile temaslarına değinen Başkan Aras görüşmelerin içeriklerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bodrum'un tanıtımında proaktif ve dinamik bir yapı ile harekete geçildiğini belirten Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti:

“Artık tanıtımda daha agresif bir tutum izliyoruz. Potansiyel ülkelerden üst segment turistleri Bodrum'a getirmek için çabalıyoruz. Moskova'daki toplantılarımızın sonunda gördük ki, Bodrum çok az tanınıyor. Burada sadece deniz, kum ve güneş pazarının dışında spor, sağlık ve kültür turizmini ön planda tutacağız. Sağlık turizminde Acıbadem Bodrum Hastanesinin ANEX Tur ile hazırladığı çok önemli çalışması var. Bölgemizde bu anlamda potansiyeli olan hastanelerimiz mevcut o yüzden sağlık turizmi konusunda Moskova'da yer almaya çalışıyoruz. Rusya Golf Federasyonu ile yaptığımız görüşme sonunda ise Moskova'daki golf turnuvasının bir ayağını Bodrum'da yapılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”

Rusya'da önemli acente temsilcileri ile görüştüklerini ifade eden Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti:

“2020'de sadece ANEX Tur Bodrum'a 106 bin turistik yolcu getirecek. Bu rakam geçtiğimiz sene 57 bin kişi civarındaydı. Acenteler artık Bodrum'a çok fazla ilgi göstermeye başladı çünkü Antalya'ya alternatif yer arayışı içine girmişler. Bodrum'da büyük otellerimizin de bu tur şirketleriyle anlaşmaları var.”

Temasların bir kereye mahsus olmadığını ve planlı bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Aras, Bodrum'un altyapısına, sporuna, kültür sanat ve diğer faaliyetlerine ayrılan bütçe gibi tanıtımına da bütçe ayrıldığını söyledi. Aras, BOTAV'ın daha da güçlendirileceğini ve doğru pazarlarda büyük etki oluşturacak hamleler yapılacağını ifade etti.

Bodrum'daki diğer bütün inisiyatiflerle bu tanıtım atağının güçlü bir şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Başkan Aras, “BODTO, BODER, BESİAD, TÜRSAB gibi bütün inisiyatifler hep yanımızda. Biz gücümüzü birleştirirsek bu işi Türkiye'de bizden daha iyi yapabilecek kimse olamaz.”

Bodrum Belediyesini temsilen Montenegro'da düzenlenen Invest in Podgorica İş ve Yatırım Forumu katılan ve iş adamları ile temaslarda bulunan BESİAD Başkanı Engin Kaplan ise 20 kişilik bir heyet olarak gittikleri ülkeden izlenimleri aktarmadan önce Başkan Aras'a desteğinden ve sinerjisinden dolayı teşekkür etti.

Montenegro ülkesinin son dönemlerde Avrupalı yatırımcıların gözdesinde olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Kaplan, “Avrupalı turistlerin çok ilgi alanında olan bir coğrafya. Bir taraftan da Bodrum ile turizm frekansı benzeşen bir ülke. Bu benzeşmeyi bir işbirliği haline döndürebilir miyiz diye çalıştık. Montenegro'da iki boyutlu değerlendirmeye aldık birincisi, iş insanlarımızın o bölgede çok ciddi yatırım fırsatları olduğunu gördük. İkincisi ise turizm destinasyonu olarak akıllarda yer edebiliriz. Bu boyutları ile çok verimli bir seyahat oldu. En önemli kazanımımız Belediye Başkanı Ahmet Aras ile mutabık kaldığımız konuları oradaki iş insanlarına ilettik ve bir kardeş belediye başlığı açtık orada.” diye konuştu.

Moskova temaslarında Başkan Aras ile birlikte olan BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan yaptığı konuşmada ise BOTAV'ın üyelerinin her geçen gün arttığını sadece otel ve restorancıların değil özel hastane ve okullarında üye olmaya başladığını söyledi.

BOTAV Genel Sekreteri Ceylan, “Başkanımız sayesinde BOTAV çok güzel bir sinerji yakaladı. Hazırladığımız master planlarla 3 yıllık bir strateji ile Bodrum tanıtım atağını arttırarak devam ettireceğiz. Elbette birtakım eksikliklerimiz oluyor ama birlik ve beraberlik içinde akılcı ve proaktif bir vizyon ile bunu başaracağız. BOTAV'ın, Bodrum tanıtımına katacağı yüzde 10 oranındaki bir katkı Bodrum ekonomisini aşağı yukarı yüzde 1-1,5 büyümesine tekamül ediyor. Buda sokaktaki taksicisine, marketçisine, özel hastanesine ve daha birçok sektöre nakit olarak yansıyacak bir durum. Şayet ülkenin içinde olduğu konjonktür de müsaade eder ve bu oranı yüzde 3-3,5 seviyelerine çıkarabilirsek gerçekten çok olumlu bir ekonomik büyüme olacaktır.”dedi.

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Aras ve beraberindekiler, 2020 yılındaki yurt dışı fuarlarına güçlü bir şekilde basın mensuplarının da dahil olacağı heyetlerle katılım sağlanacağını söyledi.