2020 yılında Muğla'da denizlere 23 milyon metreküp atık su deşarj edildi

Bu kapsamda 2020 yılında Muğla'da 137 milyon 022 bin metreküp su çekildi.

Muğla ilinde 2020 yılında belediyeler tarafından 137 milyon 022 bin metreküp su çekildi. Çekilen suyun 33 milyon 172 bin metreküpü kaynak, 33 milyon 724 bin metreküpü baraj, 70 milyon 126 bin metreküpü kuyudan temin edildi.

Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 383 litre oldu

Muğla'da 2020 yılında kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 383 litre oldu. Bu değer Türkiye geneli için 228 litre olarak gerçekleşti.

68 milyon 372 bin metreküp atıksu deşarj edildi

2020 yılında Muğla'da 68 milyon 372 bin metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun 23 milyon 158 bin metreküpü denize, 1 milyon 496 bin metreküpü göle, 12 milyon 815 bin metreküpü akarsuya, 7 milyon 391 bin metreküpü araziye, 23 milyon 512 bin metreküpü diğer ortamlara deşarj edildi.

Kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atıksu miktarı 243 litre oldu

Muğla ilinde 2020 yılında kişi başı deşarj edilen günlük ortalama atıksu miktarı 243 litre oldu. Bu değer Türkiye geneli için 189 litre olarak gerçekleşti.