2020 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısı gerçekleşti

17 maddenin 15'i oy birliği ile geçerken 2 madde ise oy çokluğu ile geçti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısına Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan ile Japon Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar YoshinoriMoriwaki'nin yanı sıra vatandaşlar da katılım sağladı. Deprem Uzmanı YoshinoriMoriwaki ile Belediye Başkanı Karaca teknik konularda görüşme gerçekleştirdi.

Gündemin dördüncü maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü'nün,2020 Yılı Denetim Komisyonu Üyelikleri seçimi yapıldı. Komisyon üyeliklerine Ufuk Bildirici, Turgay Öztürk, Metin Sevinç, Sami Kemik, Yücer Börekçi seçildi. Gündemin beşinci maddesinde ise; Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun “Satış ve Satış Komisyonları” başlıklı 90'ıncı maddesindeki hükmüne göre oluşturulacak olan Taşınmaz Mal Kıymet Takdir ve Satış Komisyonuna Belediye Meclis Üyelerimiz arasından 1 Asil Üye ve 1 Yedek Üye seçiminin yapılması maddesinde ise asil üyeye Yücer Börekçi, yedek üyeye ise Sami Kemik seçildi.

Gündemin altıncı maddesinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği'nin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin dördüncü bölüm onuncu maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili birim Müdürüne ek Belediye Meclis Üyelerimizden 3 Üyenin seçilmesine yönelik maddede üyeler seçimi yapıldı. Meclis üyelerinden Turhan Kovancı, Sami Kemik ve Veli Papuşçu komisyona seçildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası uyarınca Belediyemizde Sözleşmeli statüde çalışan personellerin 2020 Yılı net ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki meclis gündemi oy birliği ile geçti. İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Belediyemizde kısmi zamanlı İşyeri Hekimi çalıştırılması ve sözleşme hükümleri gereğince çalışan personelimizle orantılı olarak Türk Tabipler Birliği'nin 2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücret Tarifesine göre geçerli olmak üzere ücretinin belirlenmesi hakkındaki gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin3.fıkrası uyarınca 1 adet 9.derece Mühendisin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdamedilerek, ücretinin tespit edilmesiyle ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.