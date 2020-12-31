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2020'nin son gününde Marmarisliler güzel havanın keyfini sürdü

Marmaris’te korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni yılda yapılacak olan dört günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlama öncesi sahilleri ve sokaklarda dolaşarak güzel havanın tadını çıkardı.

Marmaris'te korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni yılda yapılacak olan dört günlük kısıtlama süresini evlerinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlama öncesi sahilleri ve sokaklarda dolaşarak güzel havanın tadını çıkardı.


2020'nin son gününde vatandaşlar çocuklarını sahillere ve çocuk parklarına getirdi. Alışveriş merkezlerinin ve süpermarketlerin önleri doldu. Denize giren vatandaşlar denizin dışarıdan daha sıcak olduğunu ifade ettiler. Güvenlik güçleri park ve sahilleri, yoğun bölgeleri gezerek sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu .


Sahilde yürüyen vatandaşlar ise kısıtlama öncesi güzel havanın tadını çıkardıklarını, pandeminin bir an önce bitmesi dileğinde bulundular.

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