2023 yılı Zeytinyağı tadım eğitimleri başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Zeytindostu Derneği ve Muğla Ticaret Borsası'nın ortak girişimleri ile Muğla Ticaret Borsası yeni hizmet binasında 2017 yılında açılışı yapılan Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda, zeytinyağı tadım eğitimlerinde bu güne kadar 420 kişi eğitim aldı. 24 panelistin aynı anda tadım yapabileceği, 2 ayrı panel odası bulunan laboratuvarda yapılacak çalışmalar ile kaliteli zeytinyağı üretimine, değer artışı sağlanmasına, ihracata yönelik ürün elde etme ve bilinçli tüketici kavramlarına da katkı sağlanması hedefleniyor.

Zeytinyağının işitme, dokunma, koklama ve görme duyuları ile algılanan karakteristiklerini hissetmek, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bir yöntemi olan duysal analiz eğitimlerine kurumsal ve kişisel olarak eğitim almak isteyenler 444 48 01 numaralı telefon ile başvuru yapabilecekler.