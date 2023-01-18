2023 yılının ilk UKOME toplantısı yapıldı

Muğla'da trafik güvenliğini sağlamak, ulaşımın sorunsuz olarak işlemesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sağlanması için çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurulunun 2023 yılının ilk toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapıldı.

Trafik güvenliği için çalışmalar sürüyor

Trafiği düzenleme amacı ile trafik işaret levhaları, ışıklı sesli trafik işaretleri, sinyalizasyon, hız engelleyici gibi trafik güvenliği için önemli hizmetleri hayata geçiren UKOME ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının ulaşım hizmet ve yatırım birimleri ile ilgili ilçe belediye başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlıyor. İl genelinde trafik güvenliği çalışmaları sürdürüyor.

UKOME Kurulu 49 gündem ve 14 ek gündem maddesi ile yılının ilk toplantısı gerçekleştirdi. UKOME toplantısında alınan kararlar ile il genelinde kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler alt komisyon raporları değerlendirildi. İl genelinde hayata geçirilecek olan trafik sirkülasyon projeleri, yatay/düşey işaretleme yapılacak alanlar, toplu taşıma ve feribot sefer hareket saatleri, güzergahları gibi konular ele alınarak oy birliği ile karara bağlandı.