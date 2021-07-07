21 yıl hapis cezası bulunuyordu, yakalandı

Ç. düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapma veya sağlama' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan Menteşe İlçesi Esençay Mahallesinde ikamet ettiği tespit edilen M.Ç. isimli şahıs JASAT Timi ve Menteşe-Göktepe Jandarma karakol ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.