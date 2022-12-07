22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucu, hakkında “kasten yaralama” suçundan 20 yıl 5 ay 8 gün ve “silahlı tehdit” suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.K.'nın Gümüşlük Mahallesi'nde olduğu bilgisi alındı. Bodrum İlçe Jandarma ve Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alınan S.K. isimli şahıs, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.