23 Nisan coşkusu Köyceğiz'de farklı etkinliklerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilen ve dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103.yılı Muğla'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 22 Nisan'da Köyceğiz'de “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenledi ve farklı etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Köyceğiz Gölü kenarında Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Sığla'da bisiklet turu, ormanda trekking grubu, orman çocukları etkinliği, sığla sinevizyon, animasyon gösterileri, yüz boyama, yerel tohum ekimi, gölde kano, itfaiye ve zabıta araçları tanıtım gibi farklı etkinlikler yapıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği 23 Nisan Şenliği'nde Şubadap Grubu, Dil Tengi, Nezahat Doğan, Grup Sığla etkinlikte sahne aldı.