23 Nisan coşkusu Marmaris'te devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenlerden sonra Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan 105 Sokak'ta devam ederken, bu yıl da gelenek bozulmadı.

Marmaris'te 23 Nisan coşkusu ilçe genelinde yaşanmaya devam ederken, emekli Terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde 8 yıldır gelenekselleşen 105 Sokak eğlenceleri bu yıl da devam etti. Resmi törenlerin bitmesinin ardından 105 Sokağa gelen çocuklar kurulan platformda danslar ederek şarkılar söyledi. Çocukları ile kutlamalara gelen aileler ise "Bu organizasyonu düşünen ve gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyoruz, çok mutluyuz ve eğleniyoruz" dedi.

Sokağa 15 motosikletlerle gelen Türk Chopper grubu çocuklar tarafından ilgi görürken, aileleri tarafından motosikletlere bindirilen çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 2014 yılında çocukların resmi törenlerden sonra sokaklarda oturmalarına ve bayramın bitmesine üzülmelerini görüp kendi imkanları ve mahalle sakinleri ile hemen bir eğlence organize eden Yazgan o yıldan bu yana yaşadığı 105 Sokak'ta kutlamalara devam ediyor. Salih Yazgan; "Bugün sadece çocuklarımız burada eğlenecek bizleri eğlendirecek, chopper grubu geldi, danslar yapıldı, sihirbazlık gösterileri yapılacak, sokağın coşkusu hep devam edecek. Sokağımızı bayraklarla donattık burası Türkiye'nin en güzel sokağı burası Türkiye gibi çok güzel" dedi.