23 Nisan Törenleri Marmaris'te coşku ile gerçekleşiyor

Yıldönümü Marmaris'te coşku ile kutlanıyor.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sabah saat 09.30 ‘da Atatürk Anıtına çelenk sundu, çelenk sunumunda Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ‘ya iki ilköğretim öğrencisi eşlik etti. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Marmaris Amfi tiyatroda resmi kutlama töreni başladı. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Başsavcı Nuh Mete Hatipoğlu, İlçe Jandarma Komutanı J.Yrb. Murat Çam, Emniyet Md.V. Oktay Kapsız ve kurum müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa günün anlam ve önlemini anlatan bir konuşma yaptı. İlçedeki ilköğretim okulları bando , folklör, dans gösterileri ve şiir okumaları yaptı. Resim ve şiir okuma yarışmasında dereceye girenlere plaket ve hediyeler verildi.