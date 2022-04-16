“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resim şenliği

23 Nisan'a özel ‘Doğal Yaşam Temalı' resim şenliği'ne katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş etkinlikte resim yapan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Resim şenliğinde çocuklar ile yakından ilgilenen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ata'mızın çocuklara armağan ettiği dünya üzerindeki tek bayram. Bu özelliği ile çok önemli. O yüzden biz de bu bayrama özel etkinlikler düzenliyor, bu güzel havada çocuklar ve aileleriyle bir araya geliyoruz. Şenlikte yapılan resimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında sergilenecek. Menteşe Belediyesi olarak bu tür etkinliklerimize havaların da el verdiği sürece daha sık yer vereceğiz” dedi.

Resim şenliği sonrası çocuklar Başkan Gümüş çocuklarla birlikte Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde kendileri için yayınlanan Kirpi Sonic 2 adlı animasyon filmi izlediler.