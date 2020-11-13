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24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bodrum Görecek Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Marmaris Çiftlik Koyu'nda ise karadan ulaşım olmayan bir mevkide mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

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