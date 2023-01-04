Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında mobil radarla tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.