24 Kasım Öğretmenler Günü, Marmaris'te kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Marmaris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğretmenler gününde emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe milli eğitim müdürü Züleyha Aldoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk katılımları ile düzenlenen törende göreve yeni başlayan öğretmenler yeminlerini yaptı. Emekli öğretmenlere teşekkür plaketi verildi. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri dağıtıldı.