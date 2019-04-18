24 yıldır futbol sahası bekliyorlar

Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı 463 nüfuslu kırsal Dağpınar Mahallesinde 1995 yılında yapımına başlanan futbol sahası 24 yıldır tamamlanamıyor. Dağpınar Mahallesinde ilkokul içinde bulunan 30 metrekarelik çakıl alan dışında çocukların top oynayabilecekleri bir alan bulunmuyor. Ormana ait olduğu ve tapusu olmadığı için saha tamamlanamazken, köyde yaşayan çocuklar yetkililerden halı saha istiyor.

Dağpınar Mahalle Muhtarı İlhan Kabaz yaptığı açıklamada, “Bundan 25 yıl önce bir çalışma yapıldı. Ama durdu ve bundan 5 yıl önce bir çalışma daha oldu. Yine yarım kaldı. 4 yıl önce biraz daha tamamladık ama yerin tapusu yok. Ormana ait bir yer. Üzerinde tam bir işlem yapamıyoruz. Tabi ormana başvurularımız var. Çözülemiyor, rafta kalıyor. Bekliyoruz inşallah belediyemiz ya da ormanımızdan bir şey olursa, ümit ediyoruz” dedi.

11 yaşındaki Anıl Köseoğlu ise, “Köyümüze halı saha istiyoruz. Top oynadığımız yer çakıl, düşüp bir yerlerimizi incitebiliyoruz. Bu yüzden halı saha istiyoruz” diye konuştu.

Dağpınar İlkokuluna giden Efecan Sağır da, "Köyümüze halı saha istiyorum. Çünkü daha güzel top oynamak için. Burası daha kısa. Daha geniş bir yerde top oynamak istiyoruz" diye ifade etti.