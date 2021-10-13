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25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan askerlerince Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan askerlerince Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine belirtilen yere Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.


Karaya çıkarılan göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.

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