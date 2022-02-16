İhlas Haber Ajansı

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25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, denizde hareketli bir lastik bot tespit etti. Lastik bot ekiplerce durduruldu, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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