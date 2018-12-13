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27 FETÖ şüphelisinden 26'sı gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 22’si muvazzaf, 5’i ihraç FETÖ mensubuna yönelik çıkarılan gözaltı kararı sonrası 26 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 22'si muvazzaf, 5'i ihraç FETÖ mensubuna yönelik çıkarılan gözaltı kararı sonrası 26 şüpheli gözaltına alındı.


Örgütün ‘Mahrem abileri' tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla Merkezli İstanbul Van, Ankara, İzmir, Hatay, Trabzon, Ağrı ve Kocaeli illerinde deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 22 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan toplam 27 kişi belirlenenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin firarda olduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacak ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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