27 yıldır birbirlerinden kopamadılar

23. Tümen Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda 1991-1992 yılları arasında vatani görevlerini yapan asker arkadaşları, vatani görevlerini tamamlamalarının ardından 27 yıldan bu yana belirli dönemlerde bir araya geliyorlar. Son olarak Muğla'nın Ortaca ilçesinde buluşan asker arkadaşları birbirleriyle hasret giderdi. Ortaca'da Arif Bolat'ın oğlunun düğün cemiyetinde bir araya gelen asker arkadaşları, birbirleriyle hasret gidererek, anıları yad ettiler.

27 yıl önce Şırnak'ta aynı dönemde askerlik yapan arkadaşlardan Aziz Baysal, “Vatani görevimizi tamamladıktan sonra birbirimizden kopamadık. Belirli dönemlerde özel günlerimizde bir araya gelerek o dönemki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Tüm arkadaşlarımız cemiyetlerimizde özel günlerimizde birbirimizi arayıp soruyoruz. Askerliğimiz bitti ama arkadaşlığımız halen devam ediyor. Denizli'den Mersin'e, Zonguldak'tan Hatay'a bugün yaklaşık 30 arkadaş, Arif kardeşimizin düğün cemiyetinde buluştuk. Bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. 27 yıl önceki duyguları yaşamak, anıları paylaşmak gerçekten çok güzel” dedi.

Ortaca'da oğlunun düğün cemiyetinde kendisini yalnız bırakmayan asker arkadaşlarına teşekkür eden Arif Bolat ise, “Asker arkadaşları olarak her yıl buluşmaya özen gösteriyoruz. Şu anda çok mutluyum. Bu yıl düğün cemiyetimizde bir aradayız. Bu duygular anlatılmaz, yaşanır. Arkadaşlarıma, beni bu güzel günümde yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.