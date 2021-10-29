29 Ekim ‘Karma Fotoğraf Sergisi'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Karma fotoğraf sergisi' açıldı. Sergide 12 fotoğrafçının 24 eseri fotoğrafı sergilendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden çekilmiş fotoğraflardan oluşan karma serginin açılışı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından açıldı.

Sergi açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, fotoğrafçıları tebrik ederek, “Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünde etkinliklerimize fotoğraf sergisi ile destek veren MUFSAT yönetimine teşekkür ediyorum ve herkese iyi bayramlar dedi.”

Konuşmaların ardın sergi gezilerek fotoğraf hakkında bilgi alındı. Sınırsızlık Meydanında çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği sergi yarından itibaren 1 hafta boyunca Zihni Derin İş Merkezi fuaye alanında sergilenecek.