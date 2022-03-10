290 Muğlalı Kadın Çanakkale'ye Uğurladı

Osman Gürün, Çanakkale Şehitliğini hiç görmeyen 290 kadını ziyaret için Çanakkale'ye uğurladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinden 40 yaş üzeri 290 kadın düzenlenen törenin ardından 7 otobüsle Çanakkale'ye gitti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1. Dünya Savaşının seyrini değiştiren ve Türkiye tarihi için çok büyük öneme sahip olan Çanakkale'yi hiç ziyaret etmeyen Muğlalı kadınları Çanakkale Şehitliğine ziyarete gönderdi.

Ziyaret organizasyonuna ilk olarak 2016 yılında başlayan Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında pandemi nedeniyle programa ara vermek zorunda kalırken, diğer tüm yıllarda ziyaretleri sürdürdü. Bu kapsamda 2017 yılından bu güne kadar Çanakkale şehitliğini hiç görmeyen Bin 502 kadın vatandaş Çanakkale'yi ziyaret etti.

Çanakkale Şehitlik gezisine gidecek olan 290 vatandaş için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törene Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Mahalle Muhtarları ve geziye katılacak olan vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Çanakkale Şehitliğini ilk kez görecek olan Menteşe'nin Sungur Mahallesinden Fevziye Yayla “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Çanakkale gezisini düzenlediği için. Biz kırsal kesimden geliyoruz. Hiç böyle bir şansımız olmadı. Atalarımızın yanına Çanakkale'ye ilk defa gideceğiz. Çanakkale'de bizim köyümüzden de şehitler var. Şehitlerimiz için bir Yasin-i Şerif okumak, Elham okumak bize nasip olacak. Çok gururluyum” dedi.

Kadınları Çanakkale'ye uğurlayan Osman Gürün Kurutuluş Savaşının kazanılması ve ülkenin kurtuluşu için büyük önem taşıyan Çanakkale'de yaşanan, savaşın hislerini herkesin yaşaması için kadınları bu bölgeye gönderdiklerini söyledi. Gürün, “ Muğla'lı kadınlarımızı geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi 13 ilçeden ve çeşitli mahallelerden seçilmiş kadınlarımızı Çanakkale'ye gönderiyoruz. 107 yıl önce Çanakkale'de bütün ülkenin Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan Çanakkale'de kazanılan zaferler ve o zaferin bedelinin verdiğimiz şehitler ile gazilerimiz ile nasıl bir mücadele edildiğini, Kurtuluş Savaşı'nın nasıl verildiğini ve nerden başladığını o duyguları yaşamak, hissetmek bur dua okumak ve o gördükleri ve yaşadıklarını da çoucklarını aktarmak üzere yolcu ettik. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılından bu yana Çanakkale'ye, Anıtkabir'e ve özel olarak 1974 yılında Kıbrıs Gazisi olan ve bir daha Kıbrıs'a gidememiş olan gazilerimizi Kıbrıs'a gönderdik” dedi.