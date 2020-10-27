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296 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 296,5 litre sahte alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 296,5 litre sahte alkol ele geçirildi.


Çeşitli tarihlerde yapılan 8 ayrı yakalama olayının şüphelilerinin uygunsuz şartlarda ürettikleri sahte alkolü işyerlerine sattıklarının belirlenmesinin ardından Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon için düğmeye basıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köyceğiz ve Marmaris Grup Amirliği ekipleri tarafından 7 şüpheli hakkında 8 ayrı noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda 296.5 litre sahte alkol, 25 litre etil alkol, 25 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit, 5 şişe gümrük kaçağı viski, ve 3 litre anason ağı ele geçirildi.


Operasyonda sahte alkol yapımında kullanılan düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirilirken, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerini kapsayan operasyonda şüphelilerin örgütlü olarak alkol kaçakçılığı iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

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