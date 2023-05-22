İhlas Haber Ajansı

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3 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda hakkında ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 2 ayrı basit yaralama “ olmak üzere 3 ayrı suçtan 14 yıl, 3 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.K. isimli şahıs yakalandı.


R.K. isimli şüpheli Fethiye Bozyer Mahallesinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.


R.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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