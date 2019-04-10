3 çocuğu için eski eşinin ölümüne neden olan sürücü hakkında hukuk savaşı başlattı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Gelebek, çarpıp kaçarak eski kocasının ölümüne neden olan sürücü hakkında hukuk mücadelesi başlattı.

8 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda; Muğla Köyceğiz karayolu Sarayyanı Mahallesi mevkiinde vatandaşlar tarafından yok kenarın bir erkek cesedi bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 33 yaşındaki Erol Canlı'ya ait olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu olayın bir trafik kazası olduğu ve Canlı'ya çarparak ölümüne nenden olan sürücünün kaçtığı ortaya çıktı. Menteşe ilçesinde gözaltına alınan firari sürücü Nihat Koç (54), yargılandığı Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Davanın 2. duruşması 8 Nisan 2019 tarihinde yapıldı. Sanık Nihat Koç'un tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, yargılamanın tutuksuz devam etmesine hükmetti.

Karara itiraz etmeye hazırlanan Erol Canlı'nın boşandığı eşi Aysel Gelebek, boşandığı eşini vurup kaçan sürücünün nasıl serbest kaldığını anlam veremediğini ve kararın vicdanları yaraladığını ifade etti. Gelebek, “Ben bu kararı çocuklarıma izah edemem. İnsanlar yolda hayvan çarptığı zaman alıp veterinere götürüyor. Maalesef çarpıp kaçan bu şahıs, eski eşimi hastaneye ya da 112 ekiplerine dahi bilgi vermemiştir. Sürücünün tutuklanarak yargılanmasını istiyorum. 3 çocuğum yetim kaldı” diyerek yetkilerden bu olayın takipçisi olmalarını istedi.