3. Lig: Muğlaspor: 0 Bayrampaşa: 1

Lig 3. Grupta ilk iki haftada galibiyet göremeyen Muğlaspor, kendi sahasında Bayrampaşa'ya yenilerek taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmanın 76'ıncı dakikasında konuk ekip Hamza Küçükköylü'nün golü ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

Dk. 29: Maçın ilk net atağını Muğlaspor geliştirdi. Orta alandan ara pası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunu kaleci Veysel çıkardı.

Dk. 44: Bayrampaşa'da İbrahim sol kanattan getirdiği topu ceza alanı içine çekerek sert bir şutla kaleye gönderdi. Top Muğlaspor kalecisi Yunus Emre'de kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dk 55: Muğlaspor ikinci yarıda üst üste üç net pozisyonu değerlendiremedi. İlk atakta sağ kanattan gelen ortaya Ramazan vurdu, kaleci Veysel topu kornere çeldi. Ardından kornerden gelen topu Murat Can Bölükbaşı'nın volesi az farkla dışarı çıktı. 56'ncı dakikada kısa düşen kaleci vuruşunu Murat Can Bölükbaşı Ramazan Özkabak ile buluşturdu. Ramazan'ın ceza alanı içinden köşeye gönderdiği top yine az farkla dışarı çıktı.

Dk 73 (Gol) : Bayrampaşa'nın kullandığı kornerde sonradan oyuna giren Kenan Karışık'ın ceza alanına ortasını iyi yükselen Hamza Küçükköylü topu kafayla Muğlaspor ağlarına gönderdi 1-0.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Barkın Kara, Ali Kılıç, Ömer Yasin Gezer

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Mustafa Acar, Adem Aydın (Dk. 77 Ercan Karaca), Savaş Yorulmaz (Dk. 77 Rıdvan Çelik), Mahmut Şeker (Dk 65 Ahmet Keleş), Ramazan Özkabak, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Bayrampaşa: Veysel Sapan, Hüseyin Güngör, Mehmet Sefa Etöz, Halil Uysal, Bünyamin Balat (Dk. 67 Kenan Karışık), İbrahim Can Köse, Mert Somay (Dk. 62 Hamza Küçükköylü), Oğuz Çetinkaya, Erdem Koçal (Dk. 87 Mertcan Aktaş ), Selim Şahin, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Gol: Dak. 76 Hamza Kü çükköylü (Bayrampaşa)

Sarı Kartlar: Mustafa Acar, Batuhan Süer, Rıdvan Çelik (Muğlaspor), Mehmet Sefa Etöz, İsmail Erdoğan, Kenan Karışık (Bayrampaşa)