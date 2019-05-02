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3. Ölüdeniz Bahar Buluşması başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Fethiye Ölüdeniz Bahar Buluşması kapsamında gerçekleşen sezona merhaba etkinliği dünyaca ünlü Ölüdeniz'de başladı.


Fethiye Belediyesince Ölüdeniz Mahallesi Belcekiz Plajı'nda düzenlenen etkinliğe, 30 ülkeden yaklaşık 250 yamaç paraşütü pilotu katılıyor. Babadağ'dan çok sayıda yamaç paraşütüyle uçuş yapılırken bazı pilotlar da akrobasi gösterisi yaptı.. Cumartesi gününe kadar sürecek etkinlikler paraşüt akrobasi ile devam edecek.


Ölüdeniz Bahar Buluşması, sezona merhaba etkinliği, Fethiye Belediye Başkan yardımcısı Oğuz Bolel, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, davetli katıldı.


Açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolel, Fethiye ve Ölüdeniz'in tanınırlığına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Etkinlikle turizm sezonunun başlangıcında işletmelerin ekonomilerinin hareket kazandığını ifade eden Bolel, “Etkinliğe 30 ülkeden yaklaşık 250 yamaç paraşütü pilotu katılıyor. Önümüzdeki yıllarda bu gibi etkinlikleri daha da çeşitlendirerek sürdürmek istiyoruz” dedi.


Törenin ardından yamaç paraşütü pilotları uçuş gerçekleştirdi. Bazı pilotlar gökyüzünde akrobasi gösterisi yaptı.


Farklı etkinliklerle devam edecek organizasyon, 4 Mayıs'ta sona erecek. Etkinlik, 4 Mayıs'ta sona erecek.

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