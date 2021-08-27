30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlanacak

Marmaris Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak. 30 Ağustos Pazartesi günü akşamı günü bir fener alayı düzenlenecek ardından da ünlü pop müzik sanatçısı Berkay bir konser verecek.

Marmaris Belediyesi, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak hem de yaşanan yangın felaketinin acılarını bir nebze olsun unutturmak adına bir dizi etkinlik düzenleyecek. 30 Ağustos Pazartesi günü resmi törenlerin yanı sıra Marmaris Belediye bir fener alayı düzenleyecek. Saat 20.30'da Ketenci Otel'in önünden başlayacak fener alayı Atatürk Meydanı'nda sona erecek. Meydanda 21.30'da da Berkay konseri başlayacak.

"Hemşehrilerimizi bekliyoruz"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlandıklarını belirterek, “99 yıl önce milletimiz; yokluk ve yoksulluğa rağmen eşine rastlanmayacak bir mücadele vermiş; hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletinin kurtuluş ve kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zaferi; bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış esaret altındaki birçok ulusa da örnek olmuştur. Böylesi anlamlı bir günde hem bu büyük destanı kutlamak hem de büyük bir felaket yaşayan Marmaris halkına moral olmak için etkinlikler düzenledik. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizle hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

30 Ağustos'un önemine dikkat çeken Başkan Oktay, “Büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.