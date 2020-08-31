30 Ağustos'u 3 bin 70 metrede kutladılar

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı yüksek irtifa tırmanış etkinliği bu yıl 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'nda gerçekleştirildi.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 29 - 30 Ağustos tarihlerinde Batı Torosların en yüksek dağı olan 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi'ne tırmanış düzenlendi.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Baki Çetinkaya, “Her yıl geleneksel olarak yurdumuzun değişik zirvelerinde kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yıl Batı Toroslar'ın en yüksek zirvesi olan 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi'nde kutladık. 30 Ağustos Zafer Bayramı vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarıldığını ifade etmektedir. Kahraman ordumuzun 26 Ağustos'ta başlattığı Büyük Taarruz Baş Komutanlık Meydan Muharebesini 30 Ağustos'ta kazandığı zaferle taçlandırmıştır. Bu vesileyle Milas Dağcılık ailesi olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.