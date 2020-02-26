Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 13 ilçede taşkınlara sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdürüyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2020 yılının Şubat ayı itibariyle 13 ilçede 30 bin metre dere temizliği yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde 2020 yılında yapılan temizlik çalışmalarında Bodrum'da 790 metre, Milas'ta 7 bin 300 metre, Menteşe'de bin 70 metre, Ula'da bin 950 metre, Marmaris'te 100 metre, Datça'da 3 bin 550 metre, Köyceğiz'de 650 metre, Ortaca'da 600 metre, Dalaman'da 140 metre, Fethiye'de 14 bin 310 ve Seydikemer'de 100 metre olmak üzere toplam 30 bin 560 metre dere temizliği yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde Bodrum'da 176 bin 700 metre uzunluğunda 49, Milas'da 91 bin 600 metre uzunluğunda 7, Kavaklıdere'de 105 bin metre uzunluğunda 28, Yatağan'da 23 bin 700 metre uzunluğunda 16, Menteşe'de 37 bin 400 metre uzunluğunda 149, Ula'da 54 bin 300 metre uzunluğunda 41, Marmaris'te 108 bin 900 metre uzunluğunda 52, Datça'da 26 bin 500 metre uzunluğunda 14, Köyceğiz'de 8 bin metre uzunluğunda 10, Ortaca'da 22 bin 300 metre uzunluğunda 4, Dalaman'da 83 bin 900 metre uzunluğunda 4, Fethiye'de 185 bin 400 metre uzunluğunda 30, Seydikemer'de 104 bin 500 metre uzunluğunda 8 adet olmak üzere 1milyon 100 bin 200 metre uzunluğunda 412 adet dere bulunuyor.