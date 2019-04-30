30 bin yerel fide dağıtıldı

Muğla'nın Menteşe Belediyesi tarafından yerel tohumların desteklenmesi amacıyla bu yıl 7'incisi düzenlenen ‘Yerel Tohum-Fide Şenliği'nde 30 bin adet domates, biber ve fasulye gibi yerel fide dağıtıldı. Menteşe Sınırsızlık meydanında gerçekleştirilen şenliğe yerel tohum dernekleri de destek verdi.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda üreticinin de katıldığı tohum fide şenliğinde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin dışarıdan bir turizm kenti gibi görünse de bir tarım kenti olduğunu söyledi. Gümüş, “Tarım bizim için vazgeçilmezimiz. Büyükşehir olduktan sonra köyler de Menteşe'ye bağlanınca üretim bizim için önemli bir başlık oldu. Üretim yeniden canlansın, tarım yeniden canlansın, köylü-çiftçi yeniden kazanmaya başlasın, köyden kente değil de kentten köye göç geri dönsün ve ekonomi canlansın istedik. Buradaki amacımız ata mirasımız olan yerel tohumlara sahip çıkıp, koruyup, paylaşıp herkese ulaştırmak. Ninelerimizin, dedelerimizin atalarımızın tohumlarını buluyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Tohum Merkezimizde de bu tohumlar orijinal midir, yerel midir laboratuarda incelemesi yapıldıktan sonra üretimi yapılarak sizlere ulaştırılıyor” dedi.

Yerel tohumun ülkenin geleceği olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Tohum Bankasında 726 yerel tohum bulunduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, şu anda Türkiye'nin 42 ilinden Muğla yerel tohumlarından talep geldiğini belirterek, “Eğer yerel tohum yok edilirse ki, büyük oranda yok edildi. Bizim tohum konusunda İsrail başta olmak üzere diğer ülkelere bağımlı hale gelmemiz ve her yıl ekimde yeni tohum almamızı gerektiriyor. Üç sene önce bir tohum bankası kurduk. Türkiye'de bu bankadan üç tane var. Seferihisar, Çanakkale ve Muğla'da var. Bizim kurduğumuz tohum bankası çok daha kapsamlı. Bizim tohum bankamızda badece tohumları toplamak değil, tohumları aynı zamanda geleceğe taşımak için eksi 198 derecede muhafaza ediyoruz. Bu üretimin yaygın hale getirilmesi lazım” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Tohum-Fide' şenliği kapsamında üretilen yerel tohumlardan oluşan 30 bin adet domates, patlıcan, biber ve fasulye gibi yerel tohumlardan üretilen fideler dağıtıldı. Şenlikte Sınırsızlık meydanında açılan stantlar gezilirken, Büyükşehir ve Menteşe Belediye Başkanları çevre illerden de gelen tohum yerel tohum dernekleri ve üreticilerin stantlarını gezerek şenliğe katılımları nedeniyle teşekkür belgesi verdi.