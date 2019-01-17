İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

30 metrelik uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir taksi ile çarpışan otomobil, 30 metrelik uçurumdan uçtu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taksi ile çarpışan otomobil, 30 metrelik uçurumdan uçtu. Araç sürücüsü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza, Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Kavşağı üzerinde yaşandı. Bodrum-Turgutreis Karayolundan Cumhuriyet Caddesine giren 48 VR 350 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, kaldırımı aşıp 30 metrelik şarampole uçtu. Yürekleri ağza getiren kazada burnu bile kanamayan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri araç sürücüsünü kontrol amaçlı Bodrum Devlet Hastanesine götürdü.


Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri ise aracın yanına inerek araç içinde başka birinin olup olmadığını kontrol etti. 911 ekipleri aracın uçurumdan çıkarılma çalışmalarına da yardım etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.