İhlas Haber Ajansı

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300 gram uyuşturucu ile yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine 300 gram metamfetamin ile girmeye çalışan şüpheli, narkotik ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 300 gram metamfetamin ile girmeye çalışan şüpheli, narkotik ekiplerince gözaltına alındı.


Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüpheli araç ilçe girişinde durdurularak araçta yapılan adli aramada; 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan H.Y. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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