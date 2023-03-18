338 öğrenciye seminer verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları ile ilgili seminer verildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin öğrencilere yönelik seminerleri sürüyor. Ekipler, son olarak Pınarlıbelen Mahallesi Dr. Kerim Cangır İlkokulu'nda toplam 338 öğrenci ve 6 öğretmene; genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi ve trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında seminer verdi.

Seminer sonunda 338 öğrenciye emniyet kemeri el broşürü, boyama kitabı ile meydana gelebilecek depremlerde kullanabilmek amacıyla kırmızı düdük dağıtımı yapıldı.