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34 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Yasadışı yollarla Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmek isteyen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yasadışı yollarla Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmek isteyen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Gümüşlük açıklarında yaptığı devriye sırasında, lastik botta bir grup göçmen bulunduğunu belirledi. Ekipler, 34 göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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