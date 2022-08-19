İhlas Haber Ajansı

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3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekiplerinin önleyici devriye görevi çalışmalarında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.


Hakkında ‘Kasten Yaralama ve Basit Yaralama' gibi dört ayrı suçtan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.İ. isimli şüpheli, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalandı.


S.İ. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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