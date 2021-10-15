36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.