360 bin adaçayı ve kekik fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Toplulaştırma Projesi' kapsamında 333 bin 200 Anadolu Adaçayı ve 24 bin kekik fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Toplulaştırma Projesi' tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Fethiye ilçesi İncirköy Mahallesi'nde vatandaşlara adayı ve kekik fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım törenine Muğla İl Orman ve Tarım Müdürü Barış Saylak, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye İlçe Tarım Müdürü Şaban Sarıkaya, Seydikemer İlçe Tarım Müdürü Engin Maraşlı, Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, mahalle muhtarları katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan İncirköy Mahallesi Muhtarı Orhan Orhon, “2015 yılından bu yana mahallemizde Fethiye ve Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından adaçayı, kekik ve lavanta fidesi dağıtımı yapılıyor. Bu yıl bu dağıtıma bir yenisi daha eklendi. Tıbbi ve aromatik bitkiler projesi sayesinde mahallemizin geliri de artıyor. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Saylak: “Bir buçuk milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik”

Üretimin önemine değinen Muğla İl Orman ve Tarım Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, ilerleyen günlerde bu ürünlerin üretimi ve satışı için birlik kurulması gerektiğini ifade etti. Saylak, tıbbi aromatik bitki ekiminin 2022 yılında 4 bin 500 dekara ulaştığını, geçtiğimiz sene ise bir buçuk milyon fide dağıtımının gerçekleştiğini vurgulayarak, “Muğla'da 2019 yılında göreve başladığımda 495 dekarlık tıbbi aromatik bitki ekimi var idi. Bugün bu rakam 1 Ocak 2022 itibari ile bu rakam 4 bin 500 dekara ulaşmıştır. 2021 yılında bir buçuk milyon fide dağıtımı gerçekleştirdik. Bu sene Nisan ayı itibari ile bu rakamı 2 milyon fide seviyelerine çıkarmayı planlıyoruz. Bizim derdimiz sadece üretmek değil. Ortak birlikle bu ürünleri sanayiye dönüştürmek ve pazarlamak da çalışmalarımı içerisinde. İlaç ve kozmetik sanayinde destinasyon tesislerimizle sanayicinin hizmetine sunmak, üretmek, katma değeri yüksek ürün elde etmek bizim gayemiz. Küçük işletmelerin bir arada olmadığı takdirde büyük balıklar tarafından yok edilir. Yani küçük işletmeler bir arada olmalı ve güçlerini birleştirmelidirler. Eğer bu arazilerde ürün elde etmez isek, yarın büyük firmaların buralara yaptığı alanlarda toplamaya mahkum oluruz. Ben gittiğim her yerde bunu söylüyorum. Devletimizin hepinizin emrinde. Ben ve kurumum gece gündüz her daim emrinizde. Yeter ki siz isteyin. Biz birlikte olmanız için her türlü çalışmayı göstermeye varız” dedi.

Saylak'ın konuşmasının ardından üreticilere protokol üyeleri tarafından adaçayı ve kekik fideleri dağıtıldı.