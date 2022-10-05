4 ilçede 24 mahallenin yolları yapıldı

Özellikle kırsal mahallelerin birbirleri arasında ve merkez ile ulaşımını kolaylaştırmak için projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında 24 mahallede çalışma gerçekleştirdi.

4 ilçede 24 mahallenin yolları yenilendi

Eylül ayında Menteşe, Bodrum, Yatağan ve Seydikemer olmak üzere 4 ilçede 24 mahalle yolunda yenileme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri Bodrum'un Bayır-Mumcular-Kısırlar, Dörttepe-Mumcular, Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı, Menteşe'nin Yerkesik-Yeniköy, Esençay, Seydikemer'in Döğer, Çaltıözü, Seki, Gökmen, İzzettin, Esenköy, Boğaziçi Kirme, Kabaağaç, Yatağan'ın Elmacık, Esenköy, Şeref ve Kadıköy Mahallerinin yollarını yeniledi. 4 ilçede 24 mahallede toplamda 73,8 km yol yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Grup mahalle yolları yenilendi

Kırsal Mahallelerin yollarını yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Menteşe'nin Kenkercik-Çamoluk-Esençay-Göktepe Mahallelerinde grup yolları yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipler önümüzdeki günlerde Göktepe'de yol ve Esençay Mahallesinde de parke kaplama çalışmasına başlayacak.