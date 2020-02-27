4 milyon ton hafriyat bertaraf edildi

Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra il genelinde 1 olan hafriyat depolama sahasını 11'e çıkaran Büyükşehir Belediyesi bu alanlarda 3 Milyon 918 bin 092 ton hafriyat atığını bertaraf etti.

İl genelinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi ayrıca il genelinde 699 adet hafriyat aracını belgelendirerek online takibini başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin bertaraf ettiği 3 Milyon 918 bin 092 hafriyat atığı ile yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın kirlenmesinin önüne geçildi. 261 bin 206 kamyonun yüküne eşit olan hafriyat atıklarının bertarafı 11 hafriyat sahasında yapıldı.

Muğla'nın yeşilini, mavisini korumak için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hafriyat atıklarının bertarafı ile 150 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın kirlenmesinin önüne geçtiklerini belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla birbirinden değerli 13 ilçesi, yüzde 68 orman varlığı ve eşsiz güzellikleri ile hassasiyetle korunması gereken bir şehir. Büyükşehir olarak katı atık düzenli depolama tesisleri, hafriyat alanları, arıtma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, teknelerle atık alımı, güneş enerjisinden yararlanan çevreci tesisler gibi birçok yatırımı hayata geçirerek Muğla'mızın geleceğine yatırım yapıyoruz. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da 1 olan hafriyat sahasını 11'e çıkardık. Diğer ilçelerimizde de hafriyat alanı oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. 150 futbol sahası büyüklüğünde alanın hafriyat atıklarıyla kirlenmesinin önüne geçtik. Ayrıca il genelinde 699 hafriyat aracını belgelendirerek uydudan takibini yapıyoruz. Muğla'mızın yeşilini, mavisini korumak ve bu güzel şehri geleceğe miras bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.