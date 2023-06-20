40 mahallede yol çalışması

Vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

2023 yılı yatırım programı dâhilinde asfalt kaplama çalışmalarına başlayan ekipler, Muğla genelinde 40 Mahallede toplam 202 km'lik bir asfalt programı hazırlarken, bu yatırımın maliyeti yaklaşık olarak 160 Milyon TL olacak.

10 ilçede asfalt çalışması yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Yatağan, Menteşe, Milas, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki yollarda çalışmalara başladı. 2023 yılı yatırım programı dahilinde 10 ilçede 40 mahallede 202 km'lik 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışması yapılacak.