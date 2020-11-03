400 milyon liralık proje ile 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

Seydikemer'de bölge hayvancılığının çehresini değiştirecek olan OSB kuruluşunda gelinen son nokta hakkında bilgi aktarılması amacıyla üretici ve girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Seydikemer Kaymakamı Ahmet Güneri, Seydikemer Belediye Başkanı Yakut Otgöz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ilgili kurum ve kuruluşların mmüdür, başkan ve temsilcileri, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven ile protokol üyeleri ve yatırımcılar katıldı.

Toplantıda Seydikemer'in Çobanisa Mahallesi'ndeki bin 200 dönüm arazi üzerine kurulacak projenin 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi. Yaklaşık 400 milyon liralık proje kapsamında bölgenin 25 bin büyükbaş hayvana ev sahipliği yapmasının beklendiği aktarıldı.

Katılımcılara seslenen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, proje kapsamındaki yatırım şartları ve teşvikleri anlattı. Projeye ilişkin kısa bir sunumda yapan Başkan Oruç, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Barış Saylak; "İhtisas OSB konum olarak Antalya, Denizli, Burdur illerinin ortasında yer alıyor. Turizmin aynı zamanda bir yiyecek içecek sektörü olması gerçeğinden yola çıkarak tesisin başta Antalya ve Muğla olmak üzere tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir lojistik üssü olacağını söylemek mümkün. Nasıl ki Milas OSB üretim değerleriyle Sakarüstü lojistik merkez olacaksa Seydikemer İhtisas OSB'de Sakaraltının, coğrafi konumu nedeniyle de batı Akdeniz'in lojistik üssü olacaktır. 5 bin dekar merası, 40 bin baş kapasitesi ve entegre tesisiyle Seydikemer İhtisas OSB, yerel kalkınmanın ötesinde tarım-sanayi entegrasyonunun yanında, tarım-turizm entegrasyonunu da sağlayacaktır. ‘İhtisas OSB ile ne değişecek?' diye merak edenler, meseleye bu gözle bakmalıdır. Hep söylediğimiz gibi Muğla'nın elinde iki kartı var. Biri tarım diğeri turizm. Milas ve Seydikemer OSB'leri ile tarım ve gıda üretimini turizmin tüketimine sunma fırsatı yakalanacaktır. Seydimeker OSB ile kaderimiz değişecektir” dedi.

Seydikemer Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 86 girişimcinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda 400 milyon liralık proje kapsamında en az 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağı ve yaklaşık 40 bin baş hayvana ev sahipliği yapacağını ifade eden Saylak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yem fabrikası, et işleme tesisi, süt ürünleri değerlendirme tesisi, biyogaz tesisi, hayvan hastanesi, güneş enerjisi tesisi, bakıcı barınakları ve sosyal tesislerden oluşan yapılar inşa edilerek hayvancılık işletmelerinin yetiştiricilik ve ürün bazında ihtisaslaşması ile kendi ürünlerini markalaştırabilmelerinin önünün açılması neticesinde bölge hayvancılığı ve ekonomisine çok önemli bir katma değer sağlanacaktır.”

Saylak, Seydikemer Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.