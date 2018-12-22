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44 mülteciyi ölüme götüren insan kaçakçıları tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.


Sahil Güvenlik ekiplerince 18 Aralık'ta Yalıkavak açıklarında 44 kaçak göçmen yelkenli bir tekne içerisinde yakalanmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tekneyi kullandığı tespit edilen O.A., C.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Ekipler, ardından kaçak göçmenlerin sevkiyatını yapan Y.D., göçmenlerin konakladığı otelin sahibi N.Ö. ve otel çalışanı S.M.'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilene şahıslardan 5'i tutuklanırken, S.M. serbest bırakıldı.

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